Didier Deschamps risponde alle critiche in modo polemico. ats

«Se vi annoiate guardate qualcosa d'altro», così ha risposto sorridendo Didier Deschamps alle domande dei giornalisti riguardo al gioco sino a qui «noioso» della Francia a questi Europei. Martedì sera i transalpini se la vedranno con la Spagna per un posto in finale.

AFP - La redazione Gregoire Galley

«È sicuro di essere svedese? Di sicuro vive in Francia», ha scherzato il commissario tecnico francese Didier Deschamps - abituato alle critiche in Francia per lo stile di gioco dei suoi Bleus - dopo una domanda inerente il gioco noioso della sua squadra in conferenza stampa.

«Se vi annoiate, guardate qualcos'altro. Non siete obbligati a seguire noi», ha proseguito l'ex giocatore della Juventus.

«Quello che so è che abbiamo la capacità di condividere emozioni, di rendere felici molti uomini e donne francesi, soprattutto in questi tempi complicati nel nostro Paese», ha aggiunto Deschamps, riferendosi alle recenti elezioni parlamentari che hanno diviso la Francia.

«Ora, se gli svedesi si annoiano, a me non importa più di quel tanto», ha concluso con una risata il ct transalpino.