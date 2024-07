Simon Scheidegger, giornalista sportivo per Keystone-SDA blue Sport

Simon Scheidegger è l'unico giornalista in sedia a rotelle agli Europei in Germania. «Il mondo dello sport non è preparato per me», dice in un'intervista a blue Sport e racconta le difficoltà e i pregiudizi che deve superare ogni giorno.

blue Sport Michael Wegmann

Scheidegger è l'unico giornalista sul posto in sedia a rotelle. In un'intervista rilasciata a blue Sport, parla delle difficoltà e dei pregiudizi che deve affrontare in quanto disabile all'interno e nei pressi degli stadi.

Il 33enne ammette che in alcuni momenti ha persino riconsiderato la possibilità di continuare a fare il suo lavoro perché spesso non si sente accettato in questo ambiente.

Eppure ama il suo lavoro: «Il mio lavoro consiste nelle cose più belle che ci siano. Si tratta di sport ed emozioni, che mi piace trasmettere». Mostra di più

Simon Scheidegger si diverte a parlare con blue Sport delle sue esperienze agli Europei in Germania. Unica condizione: «Non deve essere una storia da eroe o da piagnone».

Lui è un giornalista sportivo da 13 anni e sta vivendo il suo sogno d'infanzia. «Beni Thurnheer è sempre stato il mio grande modello, ho sempre voluto fare il giornalista sportivo», racconta a blue Sport.

In questi giorni sta raccontando il torneo continentale per Keystone SDA. Proprio come fanno migliaia di altri giornalisti di calcio di tutto il mondo, ma in modo completamente diverso: è disabile dalla nascita e usa una sedia a rotelle per spostarsi.

«È una bella sfida fare il mio lavoro qui», dice. «In realtà non è una novità, perché ianche n Svizzera la gente non aspetta i giornalisti come me, ma qui in Germania è ancora più difficile. L'entità della cosa mi ha sorpreso».

«Quando la sicurezza ti dice che il tuo posto non è qui...»

Ci sono le numerose difficoltà infrastrutturali che deve superare. Mentre si reca a Gelsenkirchen per la partita Spagna-Italia, riesce a malapena ad arrivare al capolinea della metropolitana davanti allo stadio. Non essendoci un ascensore, deve essere portato in braccio su per le scale.

Allo stadio di Colonia gli viene detto che può scegliere dove sedersi.

Opzione A: sedersi con i fotografi a bordo campo, dove non può vedere oltre i tabelloni.

Opzione B: stare tra i tifosi nei posti riservati alle sedie a rotelle. Può vedere solo da lontano i posti dei giornalisti, dove sono seduti tutti i suoi colleghi di lavoro.

A Francoforte, durante Svizzera-Germania, hanno cercato di dissuaderlo dal recarsi nella zona mista per rilasciare interviste. «L'UEFA ha detto che le barriere erano troppo alte per me».

D'altra parte, deve anche affrontare i pregiudizi. Perché molte persone non lo vedono come un giornalista. «Per esempio, quando un addetto alla sicurezza ti dice, mentre vai nella zona mista, che il mio posto non è qui. Molte persone non si aspettano che tu possa fare questo lavoro come persona in sedia a rotelle».

«Ho la sensazione di non essere preso sul serio»

Già ad aprile aveva annunciato la sua intenzione di rivolgersi all'UEFA e aveva chiesto informazioni sulle condizioni degli stadi. Da allora non è successo molto.

«Gli steward che si occupano di me sono tutti gentili. Ma questo non cambia le strutture. È stato sconvolgente quando ho capito che dovevo fare il mio lavoro in mezzo ai tifosi, anche se mi ero informato fin dall'inizio. Ho avuto la sensazione di non essere preso sul serio».

Lo svizzero ammette che ci sono stati momenti in cui ha persino riconsiderato se voleva continuare a fare il suo lavoro, perché le circostanze erano così stancanti ed estenuanti e perché spesso non si sentiva accettato in questo ambiente.

«Il mio lavoro consiste in realtà nelle cose più belle che ci siano. Si tratta di sport ed emozioni, che voglio trasmettere. Ma spesso devo occuparmi di molte cose che richiedono energia. Non è sempre facile occuparsene».

«Non mi sono mai sentito così a mio agio come in Qatar»

Ma lui va avanti, perché ama il suo lavoro e perché sa che le cose possono essere fatte in modo diverso: la Coppa del Mondo in Qatar è stata un esempio perfetto per lui.

«Ho notato una differenza enorme. In Qatar non ci si accorgeva che ero su una sedia a rotelle. Avevo gli stessi percorsi di tutti gli altri. C'erano ascensori ovunque, tutto era segnalato. Potevo sedermi con i miei colleghi per lavorare. Raramente mi sono sentito così a mio agio nel mio lavoro come lì. Qui in Germania, devo continuamente negoziare».

E c'è qualcos'altro che spinge Scheidegger. «Mi rendo conto che in Germania non c'è mai stato nessuno che faccia questo lavoro con una disabilità deambulatoria».

Vuole fare la sua parte con la speranza che in futuro le cose possano cambiare. «Spero che in futuro le persone con disabilità saranno in grado di fare questo lavoro proprio come le persone senza disabilità. Mi vedo in una sorta di ruolo pionieristico. Spero di poter essere per qualcuno quello che Beni Thurnheer è stato per me. L'obiettivo è che ci siano persone ovunque, con o senza disabilità. Una società mista è importante».

Scheidegger sta svolgendo il suo lavoro pionieristico in Germania, e lo sta facendo con il sorriso in volto. Senza lamentarsi e senza voler apparire come un eroe.

