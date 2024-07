Gareth Southgate Imago

Il CT degli inglesi commenta la sfida dei quarti di finale contro la Nati.

Swisstxt

Gareth Southgate è consapevole delle qualità dei Rossocrociati: «Hanno ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Difendono molto compatti e sanno rendersi pericolosi davanti, sarà una partita molto dura e combattuta».

In conferenza stampa, il CT inglese è stato interrogato anche sulla possibilità di scendere in campo con la difesa a 3: «Cerchiamo sempre la soluzione migliore in funzione di come gioca il nostro avversario, i moduli esistono solo sui fogli di carta».

Quella di sabato sarà una sfida speciale per il britannico, dato che guiderà l'Inghilterra per la 100esimo volta.

