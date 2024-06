Il 44enne sloveno KEY

Sarà Slavko Vincic ad arbitrare sabato a Colonia Ungheria-Svizzera.

Il 44enne sloveno, che due settimane fa ha diretto la finale di Champions League, ha già arbitrato i rossocrociati in due occasioni: la vittoria per 3-1 contro la Turchia a Baku nella fase a gironi di Euro 2021 e il successo per 2-0 a Ginevra sull’Irlanda del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. -

Sandro Schäerer, primo svizzero ad arbtrare in un grande torneo dopo Massimo Busacca ai Mondiali del 2010, debutterà agli Europei in Germania dirigendo Slovenia-Danimarca domenica.

Il 36enne sarà assistito dagli elvetici Stéphane De Almeida e Bekim Zogaj.

