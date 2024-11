Tensione sugli spalti e in campo KEY

La Romania si è aggiudicata una vittoria per 3-0 a tavolino sul Kosovo in Nations League, dopo che a Bucarest gli ospiti avevano abbandonato il campo nei recuperi in seguito a cori pro-Serbia provenienti dalle tribune.

Con questo risultato i rumeni sono promossi. La Federcalcio rumena si è però vista infliggere una multa di 128'000 euro a causa dei comportamenti ritenuti discriminatori e dovrà pure scontare una partita a porte chiuse. Dal canto suo, anche la Federazione di calcio del Kosovo dovrà pagare una multa di 6'000 euro per il comportamento improprio della propria Nazionale.

