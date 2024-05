UEFA KEY

A Euro 2024 i selezionatori delle nazionali presenti potranno iscrivere nel foglio partita fino a 26 giocatori.

Il Comitato esecutivo dell'UEFA ha infatti deciso venerdì di dare la possibilità ai CT di scegliere entro il 7 giugno da 23 a 26 calciatori. Già tre anni fa, ma in ragione della pandemia di covid-19, le rose erano state allargate a 26 elementi, ma 3 di loro dovevano restare in tribuna. Una buona notizia anche per Yakin, visti i recenti infortuni di Zakaria e Schaer. Ad approfittarne potrebbero essere Omeragic e Sierro, chiamati per la prima volta in marzo dal CT.

