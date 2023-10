Imago

Nella sfida clou per le qualificazioni ad Euro 2024 del Gruppo B sono stati i Paesi Bassi a battere per 1-0 la Grecia raggiungendola al secondo posto.

La partita del Gruppo F tra Belgio e Svezia è stata interrotta tra i due tempi a causa dell’attentato che ha colpito la città di Bruxelles. Su consiglio delle autorità, nessuno ha però lasciato immediatamente lo stadio, questo per motivi di sicurezza. Nello stesso girone l’Austria è ufficialmente qualificata per la terza volta di fila ad un’edizione degli Europei di calcio grazie alla vittoria per 1-0 inflitta all'Azerbaigian.

