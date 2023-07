Aliseda Ti-Press

Alla vigilia della partita di sabato alle 18h00 a Cornaredo contro il San Gallo è arrivata una notizia inaspettata.

Ignacio Aliseda è stato ricoverato venerdì mattina per appendicite e in seguito operato d’urgenza. Il club ha annunciato che il fantasista bianconero sta bene ma dovrà osservare un periodo di riposo assoluto di una decina di giorni, al termine dei quali lo staff medico dell'FC Lugano valuterà i tempi del suo pieno recupero e del ritorno in campo.

