Brutte notizie per il Lugano, confrontato con non pochi giocatori fermi ai box.

Dagli esami medici il responso più negativo è sicuramente quello di Aliseda, che rimarrà out 8 settimane per una lesione alla coscia destra. Più brevi ma comunque lunghi i tempi di recupero per Doumbia, infortunatosi anch’esso alla coscia destra nel match di domenica contro lo Stade Lausanne, stimati intorno ai 35-40 giorni. Nessuna nuova lesione invece per Valenzuela, mentre sia Steffen che Saipi sono stati affetti da faringite con febbre alta e il loro rientro avverrà quando il quadro sarà migliorato.

