Nigeria ai quarti grazie a un 2-0, Camerun a casa.

E' questo il verdetto del big match andato in scena nella giornata che ha aperto gli 1/8 della Coppa d'Africa. Trascinati da una doppietta di Lookman, Osimhen e compagni troveranno ora sulla propria strada l'Angola, che non ha incontrato difficoltà nel regolare per 3-0 la Namibia.

