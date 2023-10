Magnin KEY

Il momento difficile del Basilea non è ancora finito.

Nel 12o turno di SL i renani, fin qui capaci di vincere una sola partita in campionato, hanno infatti incassato il 4o ko consecutivo inchinandosi 3-0 sul campo del Losanna. I rossoblù, sempre ultimi in classifica, sono a -5 dal penultimo posto, occupato dallo Stade LS, e a -11 dal 6o. Nell'ultimo match di giornata il Servette non ha accusato la fatica dopo l'impegno europeo di giovedì e ha sconfitto per 4-2 il Lucerna. I romandi scavalcano così in graduatoria gli svizzerocentrali, salendo al quarto posto a -5 dallo Zurigo capolista.

