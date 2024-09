Delusione brasiliana Keystone

Il Brasile non riesce proprio a decollare nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026.

Reduce dal successo sull'Equador, la Seleçao ha subito la quarta sconfitta su otto partite cadendo per 1-0 in casa del Paraguay. Nella notte si è fermata anche l'Argentina, superata per 2-1 dalla Colombia nello scontro al vertice. Nel caldo torrido di Barranquilla James Rodriguez ha trovato il gol partita su rigore, dopo il botta e risposta tra Mosquera e Nico Gonzalez. L'Albiceleste conserva la vetta con due punti di vantaggio sui Cafeteros. Il Brasile è invece quinto.

