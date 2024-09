Zeki Amdouni Imago

Alla quarta presenza, sempre da subentrato, Zeki Amdouni ha messo a segno la prima rete in maglia Benfica.

Arrivato in Portogallo a fine agosto in prestito dal Burnley, il rossocrociato ha partecipato al successo casalingo dei suoi per 5-1 sul Gil Vicente in campionato con un preciso mancino da fuori area.

