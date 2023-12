Zeki Amdouni freshfocus

In quello che rappresentava un vero e proprio scontro salvezza, Zeki Amdouni ha potuto gioire doppiamente: sia per il 5-0 del suo Burnley sullo Sheffield United, sia per la seconda rete in carriera nel massimo campionato inglese, la terza assoluta con la maglia del club raggiunto in estate.

