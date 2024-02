Amenda KEY

Lo Young Boys perderà al termine della stagione uno dei suoi talenti più fulgidi.

Aurèle Amenda lascerà infatti i gialloneri per accasarsi all'Eintracht Francoforte in Bundesliga. Il difensore anche della U21 rossocrociata ha firmato un contratto fino al 2029. -Lo Zurigo dovrà cercarsi un nuovo allenatore per la prossima stagione. Il club in cui milita il ticinese Antonio Marchesano ha infatti fatto sapere che l’attuale tecnico Bo Henriksen non ha intenzione di prolungare il suo contratto e che al termine di questa annata sportiva lascerà l’FCZ.

