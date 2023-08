Con la nuova maglia Union Saint-Gilloise

L'ufficialità è arrivata: Mohamed Amoura non è più un giocatore del Lugano.

Non convocato contro l'Yverdon proprio perché in procinto di trasferirsi all'estero, l'algerino si è accordato per 4 anni con l'Union Saint-Gilloise. Il club belga non potrà però schierarlo nel playoff di Europa League contro gli stessi bianconeri, siccome il trasferimento sarà effettivo solo da giovedì 24 agosto. Arrivato a fine agosto del 2021, in queste due stagioni l'attaccante è spesso stato utilizzato come spaccapartite. In totale ha siglato 17 reti e 5 assist in 66 partite.

Swisstxt