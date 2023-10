Kane, capitano degli inglesi, guida una formazione tutta forza e talento KEYSTONE

Non sarà la rivincita della finale di Euro 2020, ma per l'Inghilterra del calcio questo successo sull'Italia, peraltro prevedibile visti i nomi dei giocatori in campo, vuol dire comunque molto. Un 3:1 netto e roboante.

I nomi dei giocatori inglesi, il primo fra tutti Jude Bellingham, ventenne dal talento purissimo, che prima, sullo 0-1 a favore dell'Italia, ha procurato il rigore del pari (fuori tempo l'intervento su di lui da parte di Di Lorenzo), trasformato dal solito Harry Kane.

Bellingham che con una magia a centrocampo ha inventato l'assist vincente per Rashford, attaccante famoso anche per le sue attività benefiche, che ha inventato una conclusione su cui Donnarumma ha potuto fare poco o niente.

Meritatissima, quindi, per Bellingham la standing ovation che ha avuto al momento dell'uscita dal campo a un quarto d'ora dalla fine.

Terzo gol inglese, nella ripresa, ancora con Kane, che si 'bevuto' Bastoni e Scalvini e poi ha infilato Donnarumma. Una rete questa, in contropiede all'italiana, solo che a segnarla sono stati gli avversari.

E dire che la prima a segnare era stata l'Italia, alla sua prima vera azione offensiva, nata sulla fascia sinistra e poi rifinita sulla corsia opposta con Di Lorenzo che ha messo al centro un pallone lisciato da Frattesi e spedito in fondo al sacco da Scamacca. Ma poi, appunto, tanta Inghilterra, troppa qualità da parte dei sudditi di Re Carlo.

Ora gli azzurri, visto il risultato di questa sera e il successo dell'Ucraina contro Malta, avranno l'obbligo di superare l'incubo Macedonia del Nord, proprio la nazionale che sbarrò agli azzurri la strada per i Mondiali in Qatar, e poi giocarsi tutto contro gli ucraini nel match in campo neutro a Leverkusen.

Spalletti: «Nel calcio europeo bisogna fare un calcio più fisico»

Spalletti ha parlato a fine partita di «qualche correzione da trovare», ma vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo fatto la partita con delle intenzioni giuste, troppo spesso siamo condizionati dal risultato. Deve essere una cosa normale subire ripartenze, se si vuole fare un calcio europeo e fisico come i club e le nazioni che insegnano come bisogna stare in campo»

Barella:«Dobbiamo fare meglio perché abbiamo giocatori forti»

Nicolò Barella ai microfoni di RaiSport ha detto che gli Azzurri hanno «iniziato qualcosa di nuovo, ma ora dobbiamo vincere per andare agli Europei. Dobbiamo fare meglio di oggi, abbiamo tutto, e dispiace arrivare all'ultima partita. Sono fiducioso, ma dobbiamo fare meglio perché abbiamo giocatori forti».

Kane: «Grandi prestazioni, nonostante io girone difficile»

«Non è mai così facile come sembra. Questa volta abbiamo avuto un girone davvero difficile, ma va dato merito ai ragazzi (i compagni ndr) per alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto, per le prestazioni, e oggi abbiamo completato il tutto»., così il capitano dell'Inghilterra Harry Kane.

SDA/la redazione