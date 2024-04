Genoa – Lazio 0-1 Serie A, 33ème journée, Saison 23/24 19.04.2024

In attesa del giorno piu' lungo, che potrebbe sancire lo scudetto dell'Inter (accelerando il fine corsa di Pioli al Milan) e che darà un responso probante alla corsa Champions di Roma e Bologna, la serie A mette a punto altri tasselli importanti del suo mosaico.

Nella corsa agli altri piazzamenti per le coppe europee (con la suggestione di un sesto posto che potrebbe assegnare un'ulteriore piazza nella rinnovata Champions), si segnalano movimenti diversi: la Lazio fa un robusto passo avanti vincendo a Genova, il Napoli prolunga la sua agonia precipitando con il ko di Empoli, la Fiorentina fatica ma supera alla fine la Salernitana e torna al successo dopo due mesi.

Ma la 33/a giornata mette dei paletti chiari soprattutto nella lotta per non retrocedere. Il Sassuolo si scava la fossa facendosi travolgere dal Lecce, ormai a centroclassifica. Per la squadra di Ballardini la situazione è sempre più grave, anche se mancano cinque turni per rimediare. A +2 ci sono Frosinone e Udinese, che deve recuperare giovedì i 20' con la Roma e, dopo il ko col Verona, chiama in panchina Cannavaro.

Torino-Forsinone 0:0

I ciociari mettono in fila il quarto pareggio consecutivo in casa del Torino che continua a sprecare le possibilita' di incrementare le sue speranze europee. Ultima, in attesa della retrocessione matematica che può arrivare nel prossimo turno, e' la Salernitana.

Salernitana-Fiorentina 0:2

La Fiorentina ha un'agenda piena di impegni e, in attesa del ritorno di Coppa Italia, Italiano propone nove cambi, tre in più della Salernitana. Tensione prima del via con scontri tra tifosi e polizia fuori dello stadio. Torna Castrovilli dall'inizio dopo il lungo infortunio e i viola assumono l'iniziativa ma senza incidere. Poche emozioni anche nella ripresa, ma molto nervosismo in campo. Occasioni non sfruttate per Ikone' , Sottil e Kouame', che alla fine trova il gol da tre punti, arrotondato nel finale dal 2-0 di Ikone, rilanciando le ambizioni europee dei viola, che devono recuperare una gara.

Salernitana – Fiorentina 0:2 21.04.2024

Sassuolo-Lecce 0:3

C'era una volta il Sassuolo di Di Francesco e De Zerbi, sorpresa stabile sulla scia dell'Atalanta, maestro nel vendere a caro prezzo i suoi gioielli sostituendoli magistralmente con una continuita' virtuosa che dura da 11 anni. Questa volta , con Berardi lungodegente, sara' complicato salvarsi. Nel match salvezza di fronte al suo pubblico cede di schianto contro il Lecce di Gotti , che raddoppia la vittoria con l'Empoli e plana a centroclassifica. Troppo nervoso e impaurito, il Sassuolo si fa infilare due volte in 15' da Gendrey e Dorgu e per i pugliesi diventa tutto facile. Nella ripresa arriva il tris con Piccoli e per i padroni di casa, che tornano a perdere dopo tre pari, e' notte fonda.

Sassuolo – Lecce 0:3 Serie A, 33. Spieltag, Saison 23/24 21.04.2024

Monza-Atalanta 1:2

In serata l'Atalanta vince fuori casa il derby con il Monza grazie ai gol di De Ketelar e Touré (per i brianzoli a segno Maldini, che colpisce anche un palo al 95') e scavalca la Lazio riappropriandosi del sesto posto, a -1 dalla Roma. In attesa delle semifinali di Europa League contro il Marsiglia, la Dea è in piena corsa per un posto in Champions, e sogna anche la finale di Coppa Italia.

