Il Gruppo A della Copa America conosce già il suo padrone.

Si tratta dell’Argentina, che nella notte ha battuto 1-0 il Cile conquistando così la 2a affermazione in altrettante partite.

Al Meadowlands Stadium in New Jersey, dopo un match che si avviava verso un pareggio, Lautaro Martinez ha insaccato il gol vittoria all'88', regalando il pass per i 1/4 all'Albiceleste.

Uno stadio del torneo che spera di raggiungere pure il Canada, uscito battuto all’esordio proprio contro la Selección, ma che si è riscattato vincendo per 1-0 contro il Perù grazie alla rete di Jontahan David al 74’.

