UEFA Imago

organizzazione dei due Europei che seguiranno quello tedesco, in programma nel 2024.

Vista la mancanza di candidature alternative, si attendeva sostanzialmente solo l’ufficialità per attribuire ai binomi Regno Unito-Irlanda (2028) e Italia-Turchia (2032) l’ Ufficialità che, come previsto, è arrivata martedì a mezzogiorno, per mano del Comitato esecutivo dell’UEFA. Se il dossier presentato dai primi includeva già città (Londra, Cardiff, Glasgow, Manchester, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Dublino e Belfast) e stadi prescelti, l’accoppiata italo-turca avrà ancora tre anni di tempo.

Swisstxt