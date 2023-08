Australia KEY

E' l'Australia la terza squadra a essersi aggiudicata un posto in semifinale ai Mondiali dopo Svezia e Spagna.

Al Brisbane Stadium le padrone di casa, in campo contro la Francia, hanno avuto bisogno di un'infinità di rigori (visto lo 0-0 dei tempi supplementari) per sconfiggere le Bleus con il risultato di 7-6, raggiungendo così questo stadio del torneo iridato per la prima volta nella storia. L'equilibrio presente in tutto l'incontro è continuato anche durante il momento dei tiri dagli undici metri, dove solo dopo ben 20 rigori calciati Vine e compagne hanno potuto festeggiare.

