Colpaccio

Athletic Bilbao.

Il Barcellona è stato eliminato in Copa del Rey per mano dell’ Nei quarti di finali al San Mamès, i baschi si sono imposti per 4-2 ai supplementari. In vantaggio con Guruzeta alla prima azione, i padroni di casa si sono visti ribaltare il risultato a metà del primo tempo da Lewandowski e Yamal prima del 2-2 di Sancet. Show dei fratelli Williams nei supplementari, con Inaki al 105’ e Nico al 120’ che hanno mandato l’Athletic in semifinale. Ai quarti è finita l’avventura anche della capolista della Liga Girona, sconfitto per 3-2 dal Maiorca.

Swisstxt