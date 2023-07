Barry KEY

Il Basilea non ha debuttato nel migliore dei modi in questa nuova edizione di Conference League 2023-24.

Sotto gli occhi dei propri tifosi al St.Jakob-Park i renani sono stati castigati dal Tobol, capace di imporsi per 3-1 nell'andata del 2o turno preliminare. I basilesi (rimasti in nove) hanno tenuto il ritmo del match per tutto il primo tempo, prima di cedere nel secondo: complici le espulsioni di Barry, che ha prima siglato la rete dell'1-0, e di Calafiori, che hanno permesso ai kazaki di trovare tre reti. Il Lucerna ha invece battuto il Djurgarden con il risultato di 2-1.

Swisstxt