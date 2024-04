Thierno Barry KEY

Il Basilea ha battuto 2-1 il Servette facendo un favore al Lugano, che in questo 32o turno ha quindi guadagnato una posizione ed è ora 2o dietro all'YB.

A decidere la sfida del St.Jakob-Park sono stati i 2' finali del 1o tempo, mentre per i ginevrini si tratta del quarto ko consecutivo. I bernesi (+6 sui bianconeri) dal canto loro hanno dovuto sudare per battere in rimonta il Lucerna 4-2. Decisive i 3 gol segnati in 8' dopo la pausa. La sconfitta dei biancoblù e la vittoria del Winterthur (1-0 contro lo SLO) hanno chiuso il discorso per l'entrata nel girone per il titolo.

