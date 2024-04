GC – Lugano 0:1 Credit Suisse Super League, 32° turno, stagione 23/24 13.04.2024

Non ha avuto vita facile il Lugano per imporsi per la prima volta in stagione contro il Grasshopper.

I bianconeri hanno vinto per 1-0 grazie al rigore trasformato da Celar al decimo e hanno poi dovuto resistere in 10 negli ultimi 15 minuti per l'espulsione di Belhadj.

A Zurigo Croci-Torti ha schierato una formazione con sei volti nuovi rispetto all'ultima uscita, titolarizzando tra gli altri Bottani e Bislimi.

Per dare il primo dispiacere a Schällibaum, nuovo mister degli zurighesi, ci è voluto il VAR, che ha permesso al capocannoniere di Super League di realizzare il suo 13esimo gol stagionale.

