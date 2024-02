Thierno Barry KEY

Il Basilea, avversario del Lugano mercoledì nei quarti di Coppa, ha dimostrato di essere in forma rovinando la serata dell'Yverdon dedicata al partente Degennaro.

I renani si sono imposti per 2-0 mettendo fine alla striscia di quattro vittorie consecutive in casa dei romandi e mantenendo così in mira i bianconeri per un posto nelle prime 6. Posto nella parte alta della classifica che il Lucerna ha confortato andando a espugnare la casa del GC per 1-0. Il San Gallo dal canto suo ha trovato un successo di rigore nei recuperi contro lo Stade LS per ritrovare il successo dopo cinque turni.

