Dopo sei successi consecutivi, il Bayern Monaco ha incassato la prima sconfitta stagionale in Bundesliga.

A far notizia è la portata della battuta d'arresto subita dai bavaresi, per ora sempre secondi in classifica, inchinatisi con un pesante 5-1 a Francoforte contro l'Eintracht.

Swisstxt