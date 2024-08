Rete

Il Bellinzona ha potuto riassaporare il successo anche in campionato.

Swisstxt

Dopo la vittoria in Coppa Svizzera, i granata si sono imposti in Challenge League con lo Sciaffusa per 2-1 e si sono rilanciati a quota 8 in classifica (in attesa di sapere se la penalizzazione sarà effettiva o meno). Al Comunale in rete per i ticinesi Nivozaki e Sangare nel primo tempo.

Swisstxt