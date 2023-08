Niente da fare KEY

Resta di un solo punto il bottino del Bellinzona in questo inizio di Challenge League.

Al terzo impegno i granata sono stati puniti al Tourbillon dal favorito Sion, impostosi per 1-0. Sull'attenti per buona parte della partita, i ticinesi hanno incassato presto il gol dei vallesani, in rete già all'11' con un tiro dai trenta metri di Hefti, sul quale Muci si è fatto trovare impreparato. La squadra di Chieffo si è mostrata maggiormente intraprendente nella ripresa, senza pungere

