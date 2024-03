Tosetti Keystone

Nulla da fare per il Bellinzona, nettamente battuto in casa del Sion capolista per 3-0.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, i padroni di casa si sono portati in vantaggio con Schmied al 53' mentre la doppietta di Chipperfield tra l'83' e l'88', con i granata in 10 dopo l'espulsione di Mihajlovic, ha definitivamente chiuso la contesa.

