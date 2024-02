Rodrigo Pollero KEY

Complici le difficoltà dell'avversario (un solo punto negli ultimi sei match), l'occasione per salire al terzo posto in solitaria era ghiottissima, ma il Bellinzona non ha saputo sfruttarla.

Nel loro secondo impegno del 2024, il primo in trasferta, i granata si sono fatti sorprendere dal Baden, capace di rispondere alla rete firmata Pollero e di imporsi per 2-1.

Swisstxt