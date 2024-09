Musiala KEY

Germania e Paesi Bassi hanno fatto valere il ruolo di favorite nelle due sfide della League A di Nations League.

A Duesseldorf i tedeschi hanno travolto 5-0 l'Ungheria grazie a un Musiala in grande spolvero. Dopo la rete d'apertura di Fuellkrug, nella ripresa il 21enne ha firmato il raddoppio e preparato i gol di Wirtz, Pavlovic e Havertz. Gli Oranje hanno dal canto loro battuto per 5-2 la Bosnia ed Erzegovina, con sigilli di cinque marcatori diversi. Nella League B l'Inghilterra ha sconfitto per 2-0 l'Irlanda nell'esordio sulla panchina dei Tre Leoni dell'irlandese Carsley.

