andata degli ottavi di finale di Europa League.

Il Milan ha superato lo Slavia Praga per 4-2 nell’ In 11 contro 10 per quasi 70', i rossoneri (con Okafor in campo dall'80') si sono imposti grazie ai sigilli di Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. Il Leverkusen ha faticato oltre il previsto pareggiando 2-2 in casa del Qarabag. A Baku i padroni di casa hanno dominato il primo tempo (2-0). Nella ripresa i leader di Bundesliga, con Xhaka entrato al 58’, hanno limitato i danni con le reti di Wirtz e Schick. Vittorie nette invece per Roma, Liverpool e Marsiglia.

