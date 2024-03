Servette freshfocus

accesso ai quarti di finale di Conference League nel ritorno in Cechia.

Servette e Viktoria Plzen si giocheranno l’ Allo Stade de Genève l'andata è infatti finita 0-0 in una sfida senza grossi sussulti. Tra le altre partite di serata da notare il pirotecnico 4-3 della Fiorentina in casa del Maccabi Haifa e il netto ko dell’Union SG di Puertas e Amoura, battuto per 3-0 in casa dal Fenerbahce. Ottimo affare per Lille e Maccabi Tel Aviv: i francesi hanno battuto 3-0 in Austria lo Sturm Graz di Wuetrich, gli israeliani hanno piegato in trasferta l’Olympiakos per 4-1.

