Karim Benzema

Karim Benzema è stato subito decisivo per la sua nuova squadra, l'Al-Ittihad.

La partita vinta per 2-1 contro l'Esperance Tunisi era valida per la Coppa Campioni Araba. KB9, come già lo chiamano i suoi nuovi tifosi, ha prima fornito l'assist per l'1-1, poi al 55' ha realizzato il gol vittoria prima di uscire omaggiato da una standing ovation al 71'.

Swisstxt