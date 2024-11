Il Besiktas aveva affrontato il Lugano nel match valevole per i playoff di Europa League, durante l'estate.

Per motivi di sicurezza, la compagina israeliana non dovrà recarsi in trasferta in Turchia.

Swisstxt

La UEFA ha stabilito che l’incontro valido per la 5a giornata di Europa League fra i turchi del Besiktas e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv non si svolgerà a Istanbul bensì in Ungheria.

Il 28 novembre sarà la città magiara di Debrecen a ospitare il match, che si giocherà a porte chiuse per ragioni di sicurezza.

Swisstxt