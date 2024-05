blue Sport continuerà a fornire una copertura completa e di alta qualità della Super League e della Challenge League in italiano, francese e tedesco. Immagine: blue Sport

Tutte le partite, tutti i gol - e tutta l'azione inclusa: blue Sport si è assicurata i diritti di trasmissione dei massimi campionati di calcio svizzeri per altri cinque anni. Ciò significa che il canale calcistico di fiducia rimarrà la «Home of Football» con il programma più ricco della Svizzera.

blue Sport René Weder

Oltre alla trasmissione in diretta di tutte le partite, le highlights e le analisi saranno disponibili anche su blue News e sui canali social.

Il canale televisivo gratuito blue Zoom trasmetterà per ogni turno la partita più importante di Challenge League, mentre la SRG trasmetterà un match di Super League a settimana.

blue Sport offre un pacchetto impareggiabile con oltre 3'000 eventi in diretta all'anno, tra cui UEFA Champions League, UEFA Europa League, Serie A, LALIGA e altri campionati internazionali. Mostra di più

La Super League e la Challenge League saranno disponibili integralmente su blue Sport anche a partire dall'estate 2025. Ciò si è realizzato grazie a un nuovo accordo tra la Swiss Football League (SFL), blue Sport e la SRG.

Di conseguenza, blue Sport continuerà a fornire una copertura live completa e di alta qualità delle partite in italiano, francese e tedesco, con produzioni in studio a Volketswil, Granges-Paccot e in diretta negli stadi di calcio di tutta la Svizzera.

Challenge League in chiaro su blue Zoom

blue Sport è disponibile come abbonamento annuale o mensile. Maggiori informazioni su www.blueplus.ch/sport

Gli appassionati di calcio possono trovare highlights, notizie e analisi in qualsiasi momento su blue News o attraverso i canali social media di blue Sport. I contenuti vengono riprodotti in modo convergente a 360° su tutte le piattaforme.

Allo stesso tempo, è garantita anche la copertura della TV in chiaro: una partita di Super League per ogni turno sarà trasmessa sui canali della SSR.

Inoltre, il canale televisivo gratuito blue Zoom trasmette il match settimanale più importante della Challenge League. In ogni caso, tutte le partite possono essere viste con un abbonamento blue Sport - sono disponibili anche per i clienti di altri provider tramite l'app blue TV.

«Grazie all'accordo con la SFL e la SRG, siamo orgogliosi di poter continuare a trasmettere su blue Sport tutte le partite dei due massimi campionati di calcio svizzeri. L'estensione di questa eccellente collaborazione sottolinea gli investimenti fatti negli ultimi anni in qualità, innovazione e produzione», afferma Dirk Wierzbitzki, responsabile Clienti privati e membro della Direzione del Gruppo di Swisscom.

«Non vediamo l'ora di trasmettere ancora più calcio su blue TV e di continuare la storia di successo nei prossimi anni», afferma Cyril Wick, CEO di blue Entertainment AG.

Abbonatevi ora, c'è pure la Champions

Con oltre 3'000 eventi dal vivo all'anno, blue Sport offre un pacchetto di intrattenimento unico.

Oltre ai campionati svizzeri, blue Sport detiene i diritti dell'UEFA Champions League, dell'UEFA Europa League, della Serie A e de LALIGA. Il portafoglio comprende anche le partite più importanti della Ligue 1, della Premier League (via Canal+ in francese), dell'UEFA Europa Conference League e di molti altri campionati internazionali.