Marquinhos KEY

Dopo due giornate, Brasile ed Argentina sono le uniche due squadre a punteggio pieno nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026.

I Verdeoro hanno avuto bisogno di un gol al 90' di capitan Marquinhos per venire a capo del Perù, mentre l'Albiceleste ha ottenuto una facile vittoria per 3-0 in Bolivia grazie alle reti di Enzo Fernandez, Tagliafico e Nico Gonzalez.

¡Las posiciones de las #EliminatoriasSudamericanas luego de 2⃣ fechas disputadas! ¿Cómo viste este comienzo? 🔝



A tabela de posições das #EliminatoriasSulAmericanas após 2 rodadas disputadas. O que você achou desse começo? 🤔#CreeEnGrande | #AcrediteSempre pic.twitter.com/7NLDgk563m — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 13, 2023

Swisstxt