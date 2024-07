Douglas Luiz e Sergio Rochet Imago

Il sogno del Brasile di conquistare per la 10a volta la Copa America si è infranto allo stadio dei quarti di finale a Las Vegas.

Ad eliminare i verdeoro è stato l’Uruguay (rimasto in inferiorità numerica a partire dal 74’) impostosi ai rigori per 4-2 (0-0 dopo i 90'). A mettersi in luce è stato il portiere uruguaiano Rochet, capace di parare il tiro dagli 11m di Militao, mentre poco dopo Douglas Luiz ha centrato il palo. In semifinale la selezione di Bielsa se la vedrà con la Colombia, che ha estromesso senza alcuna fatica Panama imponendosi con il risultato di 5-0.

