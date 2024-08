Mbangula subito a bersaglio Imago

Allianz Stadium si è sbarazzata con un rotondo 3-0 del Como di Fabregas, neopromosso in Serie A.

È' iniziato bene il cammino in campionato della Juventus targata Thiago Motta, che all’ A segno per i torinesi l'esordiente Mbangula, Weah e Cambiaso. Paetenza riuscita anche per l'Atalanta, vittoriosa 4-0 a Lecce grazie alle doppiette di Brescianini e Retegui.

