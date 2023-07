Sorridente

Sospiro di sollievo per Edwin van der Sar.

L'ex portiere olandese, ricoverato due settimane fa in ospedale per un'emorragia cerebrale, sta meglio ed è infatti uscito dalla terapia intensiva. Il 52enne ha pure postato una foto sui propri canali social in cui appare sorridente a fianco della moglie e ha ringraziato i molti messaggi di supporto ricevuti in questi giorni.

Swisstxt