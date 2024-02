Hanno di nuovo stupito tutti KEY

Asia per la prima volta nella sua storia.

La Giordania è in finale della Coppa d’ Dopo aver superato negli ottavi l’Iraq e nei quarti il Tagikistan, al penultimo atto (dove non erano mai giunti in precedenza) gli uomini di Ammouta hanno sorpreso ancora una volta tutti battendo 2-0 la Corea del Sud. Sabato a Lusail sfideranno per il titolo il Qatar o l'Iran.

Swisstxt