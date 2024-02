Erling Haaland KEYSTONE

Cinque reti di Erling Haaland, più una di Kovacic, e quattro assist di Kevin De Bruyne hanno affondato il Luton e lanciato il Manchester City verso i quarti di finale della Coppa d'Inghilterra.

La squadra di Pep Guardiola, detentrice della Fa Cup, si è imposta per 6-2, chiudendo il primo tempo sul 3-1, col norvegese in gol al 3', 18' e 40', sempre su imbeccata del belga.

La squadra di casa ha accorciato al 45' con Clarke, che a inizio ripresa si è ripetuto ma Haaland ha tolto subito ogni velleità di rimonta ai rivali, segnando ancora al 10' e al 13'.

ERLING HAALAND BRACE WITH ANOTHER DE BRUYNE ASSIST THE BEST DUO IN THE WORLDpic.twitter.com/cQEBIAxTj0 — 17 (@DxBruyneSZN) February 27, 2024

L'attaccante aveva realizzato cinque reti col City un'altra volta, circa un anno fa, nel 7-0 inflitto al Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Kovacic al 27' ha segnato l'ultimo gol per il City che in una serata perfetta lamenta però un nuovo infortunio a Jack Grealish, uscito dal campo nel primo tempo con le mani sulla faccia.

E dire che l'undici messo in campo da Guardiola ha destato un po' di sorpresa prima della partita, ma le decisioni prese dallo spagnolo sono state ricompensata da una prova di grande intensità da parte dei suoi.

De Bruyne è stato rimesso in campo ed è apparso subito evidente che era in vena, tanto da essere stato designato «man of the match».

Assurdo se si pensa che Haaland nella stessa partita ha segnate cinque reti, ma la prestazione del belga, soprattutto nel primo tempo, è stata tale da giustificarne i meriti.

Il 32enne ha travolto più volte i suoi avversari con il suo ritmo e la sua potenza. Se si aggiungono la sua intelligenza di gioco e la sua brillantezza tecnica, l'effetto è stato devastante.

Naturalmente, il tutto è stato reso ancora più distruttivo da una prestazione magistrale del norvegese

Il difensore centrale del Luton, Teden Mengi, ha fatto di tutto per rendere la vita difficile all'ex attaccante del Borussia Dortmund, che però è stato devastante. Quando gli si sono presentate le occasioni - e De Bruyne se ne è assicurato - il suo piede e la sua forza fisica non hanno fallito.

Oltre al City, ai quarti di FA Cup si qualifica anche il Leicester contro il Bournemouth grazie a un gol di Issahaku Fatawu ai supplementari e il Newcastle contro il Blackburn ai rigori.

Da quando è arrivato a Manchester l'attaccante biondo ha segnato 79 gol in 83 partite e con lui in questo statao di grazia, le cose iniziano a farsi minacciose per le avversarie del City su tutti e tre i fronti.

Liverpool e Arsenal in Premier, e le grandi del calcio europeo in Champions sono avvertite: il City può riprovare il triplete.

SDA-bfi