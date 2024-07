Paesi Bassi-Inghilterra

Questa sera a Dortmund, Paesi Bassi e Inghilterra si sfideranno per conquistare un posto in finale ad Euro 2024 contro i già 3 volte campioni della Spagna.

Anche se si tratta della prima semifinale in 20 anni, gli Oranje possono vantare un titolo continentale, quello del 1988. Per gli inglesi invece sarà il 4o penultimo atto europeo della propria storia. Entrambe le formazioni hanno vinto in rimonta i quarti, gli olandesi col 2-1 sulla Turchia, mentre Bellingham e soci col pareggio a 10' dalla fine con la Svizzera, eliminata poi ai rigori.

