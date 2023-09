Sandro Chieffo Ti-Press

Il Bellinzona ha deciso di non separarsi dal proprio allenatore, almeno per il momento.

La società granata ha però annunciato «la sospensione, per motivi disciplinari, di Sandro Chieffo dalle sue funzioni fino al 26 settembre». Durante questo periodo, in cui l’ACB affronterà il Vaduz venerdì sera al Comunale e lo Sciaffusa martedì in trasferta, il ruolo di allenatore della prima squadra sarà ricoperto ad interim da Fernando Cocimano. Alla base della decisione ci sarebbero alcune mancanze da parte del tecnico 44enne come ritardi agli allenamenti e trasferte svolte in autonomia.

Swisstxt