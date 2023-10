Xhaka e Yakin Keystone

Alla vigilia della sfida contro la Bielorussia, Granit Xhaka e Murat Yakin hanno messo in guardia la squadra da altri possibili passi falsi.

«In questo gruppo abbiamo visto che molte squadre sono difensive», ha spiegato il selezionatore, «come contro Andorra ci vuole pazienza, ma vogliamo subito passare in vantaggio». Il capitano raggiungerà invece il recordman Heinz Hermann a quota 118 presenze in maglia rossocrociata. «Se sono qui da quasi 12 anni è anche merito della mia personalità. Finché avrò questa fame e passione posso sognare in grande e dire la mia».

Swisstxt