Servette KEY

Un'eroica prestazione ha permesso al Servette di accedere al terzo turno di qualificazione alla fase a gironi di Champions.

In dieci dai primi minuti, i romandi hanno battuto ai rigori per 4-1 (2-2 dopo 120') il Genk in trasferta.

Pronti via e la sfida è subito stata condizionata dall'espulsione di Crivelli. Nonostante l'inferiorità numerica i romandi hanno sempre risposto, grazie a Cognat e Bedia, ai vantaggi dei belgi.

L'equilibrio si è protratto fino ai rigori, nei quali a farla da padrone è stata la freddezza dei romandi, che si sono così garantiti almeno la fase a gironi di Europa League.

Swisstxt