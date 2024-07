Coemert KEY

Eray Coemert giocherà nella Liga la prossima stagione.

Swisstxt

Il Villarreal ha infatti ceduto in prestito il 26enne al neopromosso Valladolid, dopo che lo scorso anno lo aveva girato al Nantes, dove il nazionale elvetico ha giocato 25 partite realizzando due reti. Presente agli scorsi Europei e Mondiali, Coemert quest’anno non è riuscito a convincere Murat Yakin a selezionarlo per Euro 2024.

Swisstxt