Eray Cömert Imago

Eray Coemert rafforzerà il reparto difensivo del Nantes.

Come previsto il 25enne, attualmente impegnato con il Valencia, si trasferirà in Francia in prestito con opzione d'acquisto per una cifra attorno ai 3 milioni di euro secondo quanto riportato dall'Équipe. L'argoviese diventa così il settimo acquisto estivo del club, che si trova momentaneamente al 13o posto nel campionato francese.

Swisstxt