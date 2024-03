Andrea Belotti KEY

In CoL la Fiorentina si è accontentata di un pareggio per 1-1 contro il Maccabi Haifa.

La Viola, dopo il pirotecnico 4-3 dell’andata, può ringraziare Barak, già a segno settimana scorsa. Le partite più emozionanti sono state quelle di Salonicco e del neutro di Backa Topola. Il PAOK in casa ha ribaltato la Dinamo Zagabria (Drmic infortunato), imponendosi per 5-1, mentre dopo i supplementari l'Olympiacos ha estromesso con un 6-1 il Maccabi Tel Aviv, che aveva vinto all'andata per 4-1. Il big match tra Aston Villa e Ajax è andato agli inglesi, che hanno dilagato nel finale per imporsi 4-0.

Swisstxt